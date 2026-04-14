«Нашей младшей бусинке 2 года»: Марина Кравец показала редкое фото дочери от генерального продюсера ТНТ

Об этом Кравец рассказала в своём блоге.

На опубликованном фото двухлетняя Валерия играет с воздушным шариком. Лицо девочки намеренно скрыто от камеры — актриса и её возлюбленный Аркадий Водахов предпочитают не показывать ребёнка публике.

«Нашей младшей бусинке недавно исполнилось 2 года! Любим очень», — поделилась звезда.

Напомним, Валерия — общий ребёнок Марины Кравец и генерального продюсера телеканала ТНТ Аркадия Водахова. Пара крайне редко делится семейными моментами в соцсетях, сохраняя приватность. У актрисы есть старшие дети от предыдущих отношений.

Марина Кравец — звезда Comedy Woman и участница многочисленных телепроектов на ТНТ. Актриса известна тем, что тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз.

