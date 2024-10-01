«Наше национальное достояние»: писатель-иноагент Шендерович* обратился к Хаматовой в день рождения

Писатель Виктор Шендерович*(признан иноагентом на территории РФ) обратился к актрисе Чулпан Хаматовой в ее день рождения. В своем посте в соцсети прозаик назвал знаменитость «национальным достоянием».

Шендерович* написал в личном блоге большое поздравление, адресованное уехавшей из России после начала СВО Хаматовой. Он отметил, что считает артистку «прямой наследницей гуманистической русской культуры», и поинтересовался — не жалеет ли она о принятых за последние года решениях.

«Чулпан Хаматова — наше национальное достояние. С днем рождения, золотая», - написал журналист.

Напомним, что Хаматовой исполнилось 49 лет. Но день рождения она празднует не с семьей, так как еще в 2022 году приняла решение уехать за границу, чтобы строить карьеру там. Обосновалась актриса в Латвии. Там она устроилась в местный театр. Однако спустя некоторое время ее оттуда уволили.

Ранее Чулпан Хаматова призналась, что ее хотели лишить вида на жительство в Латвии.

*(Признан иноагентом на территории РФ)