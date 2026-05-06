«Наша булочка»: Ляйсан Утяшева поздравила дочь с 11-летием и показала редкие фото с её лицом

Ляйсан Утяшева стала известна благодаря карьере в художественной гимнастике, а затем успешно реализовала себя в телеведении. Она замужем за комиком и шоуменом Павлом Волей. В браке у пары родились двое детей: старший сын Роберт, которому 12 лет, и младшая дочь София, которой 5 мая исполнилось 11 лет.

Телеведущая опубликовала у себя в инстаграме трогательное поздравление и редкие снимки именинницы. Утяшева и Воля обычно не показывают лица детей в соцсетях, но на этот раз сделали исключение.

«Дорогая наша любимая дочка, наша Софиёнчик, наш цветочек, наша булочка, — написала Утяшева. — Мы поздравляем тебя от всей души с одиннадцатилетием! Спасибо за эти прекрасные 11 лет, наполненных счастьем, любовью, восторгом. Такая радость, что ты умеешь удивляться разным вещичкам, поделкам, рисункам и находишь...»

На фотографиях запечатлены нежные семейные моменты с именинницей.

К слову, май для семьи Воли — особенный месяц. Оба ребёнка родились в это время: София появилась на свет 5 мая 2014 года, а её старший брат Роберт — 14 мая 2013 года. Родители празднуют сразу два дня рождения с разницей в несколько дней.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева стараются оберегать личную жизнь детей от излишнего внимания публики. Пара редко публикует фотографии с лицами Роберта и Софии, предпочитая делиться снимками со спины или закрывая лица детей.