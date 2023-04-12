«Нас нет. Живите как хотите»: Никас Сафронов предлагает на пять лет закрыться от Запада

Знаменитый портретист, действительный член Российской академии художеств, Никас Сафронов считает, что несколько лет полной закрытости России от Запада покажут, что она может прекрасно жить и развиваться самостоятельно, без взаимодействия с недружественными государствами.

«Будь моя воля, я бы закрыл Россию ото всех и сказал: «Нас нет. Живите сами по себе и как хотите», - заявил Никас Степанович, чьи работы выставлены во многих музеях мира, в интервью mk.ru, - и посмотрим лет через пять, что произойдет. Выяснится, что Россия жива и процветает, а мир изменился далеко не в лучшую сторону».

С таким предложением народный художник России выступил в ходе беседы о сегодняшних попытках Запада вывести Россию из контекста мировой культуры.

«Это происходит из-за непонимания того, какой вклад Россия вносила и вносит в развитие всего человечества», - пояснил мастер, делавший портреты многих мировых знаменитостей.

Член Российской академии художеств напомнил, что наша страна обогатила мир очень многим – в первую очередь, в науке, культуре, духовности. Это начало восприниматься как само собой разумеющееся, не требующее уважения и благодарности. Необходим карантин от негатива.

Так могут себя вести только варвары, которые уничтожили великую Византию, - считает создатель стиля Дрим Вижн.

«О чем вообще можно говорить с людьми, которые настолько не уважают вклад русских в мировую культуру и науку? И, может быть, лучше самим изолироваться от них».