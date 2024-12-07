«Победа придет»: Маша Распутина предсказала итог спецоперации на Украине

60-летняя Маша Распутина всегда отличалась патриотичными взглядами. Артистка поддерживает действия российских властей и уверена, что наша страна одержит победу на Украине.

По мнению Распутиной, спецоперация закончится победой русского духа. Но для этого народу нужно объединится.

«Когда русский народ объединится в духе своем, когда общество здравомыслящих людей консолидируется, тогда и победа придет незамедлительно. Нас бьют, потому что мы были разъединены», — цитирует исполнительницу хита «Роза чайная» mk.ru.

Певица сравнила нынешнюю ситуацию со Смутой 1612 года. Тогда русский народ объединили Минин и Пожарский. После этого и пришла победа. Распутина напомнила, что подобным образом действовал и Александр Невский.

Артистка добавила, что сначала должно произойти объединение народа внутри страны — в России живет много народов, и им необходимо стать единым целым, отмечает она.

«Тогда никакая пятая колонна и никакой другой враг не сможет нас разрушить», — заключила звезда.

Напомним, Маша Распутина призналась, что ежедневно приседает и пьет талую воду. Артистка сидит на строгой диете и практически ничего не ест.