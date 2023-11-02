Народный артист России сравнил Галкина*, Макаревича* и Хаматову с помоечными отбросами

Народный артист России Александр Пашутин раскритиковал уехавших из России деятелей культуры Чулпан Хаматову, Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) и Андрея Макаревича*(Признан иноагентом на территории РФ).

Пашутин признался, что ему противно обсуждать людей, которые стыдились того, что родились в России. Он выразил уверенность, что на самом деле чувство стыда ни Галкину*, ни Макаревичу*, ни Хаматовой несвойственно.

Кроме того, актер напомнил, что именно в России уехавшие артисты получили образование, известность и заработали деньги на покупку дорогой недвижимости за рубежом.

«А тут они вдруг объявили себя патриотами - то Израиля, то Латвии, то еще чего-то. Это просто стыдоба. Для меня все эти люди - помоечные отбросы. И слава богу, что теперь они там живут. Пускай там ошиваются», - приводит слова Пашутина aif.ru.

Он также выразил надежду, что уехавшие артисты уже никогда не вернутся в родную страну.

Ранее мы писали, что юморист Максим Галкин* продемонстрировал интерьеры квартиры, в которую переехал с семьей после отъезда из Израиля. СМИ предполагали, что супруги перебрались в апартаменты на Кипре, расположенные в самой большой высотке, и это оказалось правдой. Артисты действительно купили жилье в комплексе «One» в Лимассоле.

*(Признан иноагентом на территории РФ)