10:17, 28 октября 2022
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Напуганную Василису Володину преследует неадекватный поклонник
Астролог Василиса Володина получила 50 писем от сумасшедшего фаната, в которых он пригрозил ведущей расправой. Ей известны паспортные данные злоумышленника – преследование длится более 10 лет.
По словам Володиной, мужчина страдает шизофренией и у него началось очередное обострение. Такое случается, когда наступает «коридор затмений» - в этот период психика менее устойчива.
По словам ведущей, пишущий ей человек «социально крайне опасен». Володина добавила, что составила заявление на назойливого фаната и готова направить его в соответствующие инстанции.
Володина рекомендовала всем, у кого есть близкие с психическими заболеваниями, наблюдать за ними ближайшие 2-3 недели. Мало ли.
ФОТО: Freepik.com