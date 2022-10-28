Напуганную Василису Володину преследует неадекватный поклонник

Астролог Василиса Володина получила 50 писем от сумасшедшего фаната, в которых он пригрозил ведущей расправой. Ей известны паспортные данные злоумышленника – преследование длится более 10 лет.

По словам Володиной, мужчина страдает шизофренией и у него началось очередное обострение. Такое случается, когда наступает «коридор затмений» - в этот период психика менее устойчива.

По словам ведущей, пишущий ей человек «социально крайне опасен». Володина добавила, что составила заявление на назойливого фаната и готова направить его в соответствующие инстанции.

Володина рекомендовала всем, у кого есть близкие с психическими заболеваниями, наблюдать за ними ближайшие 2-3 недели. Мало ли.

ФОТО: Freepik.com