«Напоминание о 20 „формальных“ годах деградации»: экс-жена Запашного хранит семейные снимки после его измены

Бывшая жена дрессировщика Аскольда Запашного Элен рассказала, почему не удаляет их совместные фото из Сети. Она отметила, что хранит снимки как напоминание о 20 годах их жизни.

О том, что артист цирка был неверен жене в браке, стало известно после того, как он посетил программу «Секрет на миллион». На всю страну он признался, что у него была связь с коллегой, и она даже родила от него ребенка. Это стало ударом для Элен, которая не подозревала об измене Аскольда. Она делилась, что любовница дрессировщика была вхожа в семью и дружила с ней.

Сейчас Запашная все еще пытается оправиться от предательства, однако семейные кадры с бывшим супругом не удаляет. По ее словам, избавляться от снимков, как это делают после расставания, она не собирается.

«Никогда я не была засыпана стольким количеством „лайков“ на совместные фото, как в эти дни. Вы подняли архив времен динозавров. Не переживайте, удалять ничего не буду — мне лень, жалкая трата времени. Пусть висит легкое напоминание о 20 „формальных“ годах деградации и мучений», — заявила Элен.

