«Наполнена нечеловеческой злобой»: актриса Яна Кошкина оказалась под угрозой «отмены» из-за скандала с сёстрами Авериными

Об этом сообщает NEWS.ru.

Яна Кошкина известна по многочисленным ролям в кино и сериалах. Сейчас актриса участвует в третьем сезоне реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ вместе со своей матерью Маргаритой.

Конфликт разгорелся во время прохождения испытаний на шоу. Команды участников соревновались между собой, а напряжение между звёздами нарастало. Кульминацией стала чайная церемония, на которой мать Кошкиной обратилась к гимнасткам Дине и Арине Авериным с провокационным вопросом.

«Извините, какие места на Олимпийских играх вы заняли?» — спросила Марго.

Причиной выпада стало то, что сестёр Авериных на протяжении всего проекта называли олимпийскими чемпионками. Однако золотых медалей Олимпиады у гимнасток действительно нет — они становились призёрами, но не побеждали. Яна поддержала мать и защитила её позицию.

«Не обесценивала чужие заслуги, но Россия не получила Олимпийское золото — это факт», — заявила актриса.

После выхода восьмого выпуска шоу в сторону Кошкиной хлынул поток негативных комментариев. На защиту Авериных встал фигурист Дмитрий Соловьев, который опубликовал жёсткий пост в соцсетях.

«Есть люди, которые достигают невероятных высот, вопреки травмам, трудностям, несправедливости. А есть те, кто наполнен нечеловеческой злобой, сидят и завидуют. Фу», — написал спортсмен.

Напомним, это уже второй случай, когда Яна Кошкина становится объектом массовых нападок из-за поведения своей матери на публике. Конфликтные отношения между актрисой и Маргаритой регулярно становятся предметом обсуждения в соцсетях и вредят репутации звезды.