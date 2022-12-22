«Написали неправильный пост»: Собчак внесла ясность по делу своего коммерческого директора

Совсем недавно Ксения Собчак оказалась в центре крупного скандала. Напомним, что ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали с обвинением о вымогательстве. Также по этому делу проходят главный редактор журнала «Tatler» Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Долгое время звезда никак не комментировала ситуацию, но сегодня она сделала исключение.

Девушка искренне верила в то, что суд отпустит молодых людей и вынесет справедливое решение. «Двух молодых светских журналистов и молодого интеллигентного рекламщика, которые "предположительно" написали неправильный пост, их же, наверное, можно отпустить?» — задалась вопросом Собчак.

Тем не менее Тверской суд продлил арест фигурантам по делу о вымогательстве. Реакция Ксении не заставила себя ждать.

«Это несправедливое, негуманное, отвратительное решение. Их держат в заложниках. Видимо, отпускать под домашний арест можно убийц и насильников, но не молодых московских журналистов на Новый год», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

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