«Нам придётся поменять название»: «Иванушки International» оказались под угрозой из-за товарного знака

«Иванушки International» стали одним из самых успешных коллективов российской эстрады 1990-х годов. Группа была основана продюсером Игорем Матвиенко и на протяжении десятилетий сохраняет популярность у российской аудитории.

Как объяснил адвокат Владислав Рябов, проблема связана с отсутствием зарегистрированного товарного знака на английском языке. «В России есть зарегистрированный товарный знак», — отметил эксперт, намекая на необходимость соблюдения российского законодательства в части использования иностранных слов в коммерческих названиях.

Впрочем, продюсер группы Игорь Матвиенко уже предпринял шаги для решения проблемы. 6 апреля 2025 года его продюсерский центр подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Иванушки International». Как сообщает портал Super.ru, это связано с обсуждениями закона об англицизмах и необходимостью защитить бренд для коммерческого использования.

ООО «Продюсерский Центр И. Матвиенко» было создано в 2008 году и с тех пор занимается продюсированием группы.

Напомним, «Иванушки International» — один из знаковых коллективов российской поп-музыки. В разные годы в составе группы выступали Кирилл Андреев, которого публика знает как «темненького из Иванушек», и другие участники. Интересно, что в группу Андреев попал благодаря помощи модельера Вячеслава Зайцева.