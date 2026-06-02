«Нам не с неба все падает»: народная артистка Алена Яковлева ответила на обвинения в династийности

Об этом сообщает NEWS.ru.

Алена Яковлева стала известна благодаря ролям в культовых советских и российских фильмах. Дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева и внучка актрисы Елены Чернышовой, она с детства была окружена творческой атмосферой. Её единокровный брат Антон Яковлев — театральный режиссер и художественный руководитель Московского драматического театра имени Гоголя.

Артистка решила ответить на публичные обвинения в том, что её карьера — результат семейных связей, а не личных заслуг. «Понятно, что нас, Яковлевых, любят укорять тем, что мы династия. Хотя, чем тут укорять, есть же династии врачей, учителей, инженеров. Мы же не виноваты в том, что у нас такая семья», — поделилась Яковлева. Она подчеркнула, что известная фамилия не стала для неё пропуском в профессию. Напротив — каждый успех доставался тяжелым трудом.

«Нам же не с неба все падает — мы много работаем. Мне никогда ничего легко не давалось, все шло через преодоление», — призналась актриса. Яковлева уточнила, что её отец, легендарный Юрий Яковлев, никогда не использовал своё влияние, чтобы помочь дочери в карьере. Все роли и достижения — результат её собственного таланта и упорства.

Напомним, 2 июня 2026 года народная артистка России Алена Яковлева отметит 65-летний юбилей. Как писали «Известия», актриса родилась 2 июня 1961 года в семье народного артиста СССР Юрия Яковлева и врача Киры Мачульской.