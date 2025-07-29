«Нам надо с ним родить дочку»: экс-возлюбленная Шаляпина Калашникова раскритиковала его новую жену

Прохор Шаляпин женился на телепроекте «Свадьба вслепую» на кондитере Ольге. Эта новость вызвала большой интерес у аудитории шоумена и его знакомых. Бывшая возлюбленная артиста Анна Калашникова сомневается, что очередной брак исполнителя продлится долго.

Певица уверена, что об изменении статуса участника «Фабрики звезд» узнала бы первой. Анну смущает и наличие наследников у избранницы музыканта. По ее словам, Прохору нужна супруга без детей.

В разговоре с Voice телеведущая пояснила, что всем бывшим бойфрендам она желает только лучшего. Анна призналась, что проработала себя и все тяжелые отношения с психологами.

Артистка назвала Прохора красивейшим мужчиной. Некоторые поклонники Калашниковой уверены, что у нее с Шаляпиным получился бы красивый ребенок, говорит Анна.

«Мне все говорят, что нам надо с ним родить дочку. Поэтому, не знаю, что там за супруга. Мы еще посмотрим, надолго ли она», — поделилась знаменитость.

Напомним, Шаляпин женился в рамках проекта «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!», где незнакомые люди связывают себя брачными узами на неделю, чтобы затем принять решение о продолжении отношений. Его избранницей оказалась победительница шоу «Кондитер» Ольга Вашурина.

Ранее исполнитель угодил в скандал, засняв подругу загорающей на пляже в Сочи. По мнению фанатов, Прохор выставил женщину не в самом лучшем свете.