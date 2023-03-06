«Наконец-то»: Юлия Пересильд выложила фото, где целуется со своим новым мужчиной

38-летняя актриса Юлия Пересильд старалась не предавать свою личную жизнь широкой огласке.

Женщина воспитывает двух дочерей: Анну и Марию, однако с мужем, знаменитым российским режиссёром Алексеем Учителем с 2021 г. живёт отдельно.

Недавно стало известно, что Юлия воспылала любовью к актёру Михаилу Тройнику, известному по фильмам «F-20» и «Как Витька-Чеснок вёз Лёху-Штыря в дом престарелых».

Несмотря на сильные чувства, видеться паре удается нечасто – у каждого свой съемочный график и множество всевозможных проектов.

Потому и каждая встреча для Пересильд буквально настоящий праздник

Как сообщает КP.ru, несколько дней назад в соцсетях у Юлии появился чёрно-белый коллаж, где влюбленные нежно целуются и прижимаются друг к другу.

«Наконец-то снова увиделись», - подписала изображение сияющая от счастья актриса.