«Находимся в совершенно разных плоскостях»: Джанабаева отказалась от сотрудничества с Бузовой

Певица Альбина Джанабаева призналась, что никогда не будет сотрудничать с телеведущей Ольгой Бузовой. Она исключила, что такая коллаборация может когда-нибудь появиться. Об этом артистка рассказала в подкасте «Ниче Святого» в музыкальном сервисе Звук.

По словам Альбины, они с Ольгой слишком разные, поэтому не смогут работать вместе. А вот творчество Мари Краймбрери экс-солистка «ВИА Гры» считает интересным.

«С Ольгой Бузовой сотрудничество исключено — мы находимся в совершенно разных плоскостях. У неё своя история, у меня — своя, и я не вижу в этом никакого резонанса. Что касается Мари Краймбрери — это очень классная артистка, которая пишет замечательные лиричные песни. Я бы с радостью исполнила композицию ее авторства», - поделилась Джанабаева.

Также певица высказалась о ставшей в последнее время популярной певице Марго, продюсером которой является Филипп Киркоров. Альбина призналась, что слышала о ней, но пока не изучала, что именно Овсянникова выпускает. Не следит артистка и за другой молодой исполнительницей Инстасамкой.

«Об Инстасамке я тоже что-то слышала, когда она только появилась, но потом потеряла нить и выпала из контекста», - рассказала жена Валерия Меладзе.

