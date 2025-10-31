Накануне слегла с высокой температурой: невестка Валерии Лиана Шульгина оправилась от болезни в Париже

Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, устроила фотосессию в Париже. Девушке не помешала даже болезнь, на которую она жаловалась буквально день назад.

Шульгина вышла на связь с подписчиками накануне. В своем блоге Лиана сообщила, что слегла с высокой температурой в столице Франции. Рядом с девушкой были ее родители, которые, вероятно, смогли быстро поставить на ноги больную дочь.

Уже спустя некоторое время невестка Валерии предстала перед подписчиками во всей красе у главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни.

«Какая красивая! Даже Эйфелева башня на фоне меркнет», — написали фанаты.

Ранее Лиана ответила на сообщения об избиениях мужа и мошенничестве. Девушка заявила, что ничего из этого не соответствует действительности.