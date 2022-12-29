Найти и уничтожить: владелица нашла и расстреляла троих угонщиков своего авто

Камеры наблюдения, установленные на одной из заправок в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, зафиксировали сцену в стиле Квентина Тарантино.

Молодая женщина подходит к припаркованному автомобилю, в котором сидят трое мужчин. Открывает переднюю дверь и, выхватив пистолет, расстреливает всю троицу.

Нападавшей оказалась 35-летняя Демеша Коулман. В полицейском участке она пояснила, что автомобиль принадлежит ей, а в кабине находились угонщики.

По словам Демеши, бандиты угнали ее машину, однако ей удалось выследить похитителей. В результате два угонщика убиты на месте, один находится в госпитале с тяжелым ранением головы.

Теперь следователям предстоит выяснить, насколько адекватна была Коулман в момент встречи с преступниками.

А адвокатам – разобраться, подпадает ли ее действия под статью защиты собственного имущества всеми имеющимися средствами.