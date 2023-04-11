«Найдет, где себя применить»: что ждёт Костомарова после выхода из больницы

Специализирующийся на реабилитационных процессах доктор Александр Шишонин, считает, что фигуристу Роману Костомарову необходимо задуматься о разработке программы по гимнастике шейного отдела позвоночника. В противном случае, считает эксперт, мозг просто не будет способен получать необходимое количество кислорода и крови.

«Перенесённый стресс будет вызывать напряжение в мышцах шеи. Если у человека они пережаты, кровотока, питающего мозг, будет недостаточно. В свою очередь, это окажет влияние на другие восстановительные процессы», – сказал кандидат медицинских наук

Кроме того, Шишонин посоветовал олимпийскому чемпиону не забывать потихоньку приводить в порядок и общую физическую форму. Это необходимо для поддержания тонуса и в сердечно-сосудистой системе.

«Перспективы у Романа очень хорошие, — считает реабилитолог, — он молодой мужчина, физически развитый. И главное — человек, который уже стал мастером в своем деле, олимпийским чемпионом, точно найдет, где себя применить в новой для него ситуации».