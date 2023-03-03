Найден в горах: что случилось со звездой сериала «Бригада»

Дмитрий Дюжев не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Мужчина ведет уединенный образ жизни и довольно редко появляется на светских мероприятиях. В России 44-летний мужчина получил славу после культовой роли Космоса в сериале «Бригада». С премьерного показа прошло уже много лет, однако преданные поклонники продолжают следить за жизнью Дмитрия. К слову, на днях актер не на шутку обеспокоил фолловеров.

Дело в том, что Дюжев довольно активно ведет социальную сеть, но после 27 февраля он внезапно перестал выходить на связь, вот почему многие подписчики заговорили о проблемах с мужчиной. Узнав о беспокойстве публики, Дмитрий наконец-то появился в личном блоге и рассказал, что с ним произошло.

Актер признался: он был в горах Владикавказа на гастролях со спектаклем. «Я был в Алании на гастролях с "Евгением Онегиным". Очень красивый, чистый, гостеприимный город, окруженный горами», — написал Дюжев.

Также мужчина добавил: он посетил много культурных мест города, вот почему в его памяти осталось «светлое впечатление».

Ранее мы писали о том, что медики дали прогнозы сломавшему сустав ноги Эмиру Кустурице. Подробности читайте в этой статье.