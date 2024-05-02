«Надоело, как не знаю что»: Соседов жестко раскритиковал конкурс Евровидение

Конкурс Евровидение изжил себя и не имеет никакого веса. Об этом заявил музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов.

Россия не будет участвовать в конкурсе в этом году, но она и ничего не упустит, считает Соседов. Он заявил, что зрители утратили интерес к международному конкурсу и его участникам.

«Конкурс нам не нужен, потому что он не имеет никакого значения, он себя изжил, нужно закрывать это все. Хорошо, что мы наконец-то не участвуем в Евровидении, которое надоело, как не знаю что», — цитирует критика NEWS.ru.

Соседов добавил, что 70-е и 80-е годы о Евровидении никто не говорил, и он не имел никакого веса. В СССР даже не считали его за конкурс, а в прессе о нем не было упоминаний.

Евровидение — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза. Он проводится с середины с 1956 года и до настоящего момента. Все выступления участников транслируются в прямом эфире.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что 60-летнюю певицу Лолиту вернули на ТВ. Она будет ведущей шоу «ВИА Суперстар».