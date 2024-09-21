«Надоел этот музейный стиль»: Анастасия Костенко о доме, который ее муж строил с Ольгой Бузовой

Анастасия Костенко счастлива, что наконец избавилась от загородного дома, который ее муж, футболист Дмитрий Тарасов построил во время брака с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Модель едко охарактеризовала вкус исполнительницы хита «Мало половин» и заявила, что в новом доме собирается все сделать иначе.

«Все будет по-другому. Нам просто очень надоел этот музейный стиль. Я счастлива, что наш дом в руках дизайнера», — поделилась Анастасия в своем блоге.

Она также сообщила, что в новом доме уже начинается ремонт. При этом Костенко с грустью констатировала, что он будет затяжным.

Ранее в прессе появились сообщения, что особняк обошелся Тарасову в 100 миллионов рублей. Однако сайт «Страсти» выяснил, что экс-футболист купил дом за 54,7 миллиона рублей. Согласно объявлению на известном сайте, площадь коттеджа 360 квадратных метров, он расположен в КП «Онегино» в 30 км от Москвы.