«Надоел этот музейный стиль»: Анастасия Костенко о доме, который ее муж строил с Ольгой Бузовой
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Анастасия Костенко счастлива, что наконец избавилась от загородного дома, который ее муж, футболист Дмитрий Тарасов построил во время брака с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Модель едко охарактеризовала вкус исполнительницы хита «Мало половин» и заявила, что в новом доме собирается все сделать иначе.
«Все будет по-другому. Нам просто очень надоел этот музейный стиль. Я счастлива, что наш дом в руках дизайнера», — поделилась Анастасия в своем блоге.
Она также сообщила, что в новом доме уже начинается ремонт. При этом Костенко с грустью констатировала, что он будет затяжным.
Ранее в прессе появились сообщения, что особняк обошелся Тарасову в 100 миллионов рублей. Однако сайт «Страсти» выяснил, что экс-футболист купил дом за 54,7 миллиона рублей. Согласно объявлению на известном сайте, площадь коттеджа 360 квадратных метров, он расположен в КП «Онегино» в 30 км от Москвы.