«Надо тщательнее выбирать продукты»: Константин Хабенский резко ответил на идею Певцова о возврате денег за спектакли

Дмитрий Певцов, занимающий пост первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре, выступил с инициативой дать зрителям возможность вернуть деньги, если культурное мероприятие им не понравилось. Идея депутата вызвала резонанс в театральной среде.

Константин Хабенский стал известен широкой публике благодаря ролям в фильмах «Ночной дозор», «Адмиралъ» и сериале «Метод». С 2018 года актёр возглавляет МХТ имени Чехова, совмещая две должности в театре. Звание Народного артиста России Хабенский получил в 2012 году.

На просьбу прокомментировать предложение коллеги 53-летний Хабенский ответил максимально кратко и ёмко. «Надо тщательнее выбирать продукты, которые вы пытаетесь есть», — заявил художественный руководитель МХТ, фактически переложив ответственность на самих зрителей.

Своим комментарием актёр дал понять, что не поддерживает идею возврата средств за культурные мероприятия. По мнению Хабенского, зрители должны более осознанно подходить к выбору спектаклей и фильмов, которые собираются посетить.

Напомним, недавно Хабенский также высказался о вечной актуальности тем милосердия и сострадания в искусстве. «Если они потеряют актуальность, значит, общество мертвое», — отметил артист в беседе с журналистами в Санкт-Петербурге.

К слову, сам Хабенский признался, что разрывается между двумя должностями во МХАТе. При этом актёр отказывается считать себя преемником великого Олега Табакова. «Я не преемник, правильнее говорить о передаче эстафеты», — подчеркнул художественный руководитель театра.

Также актёр недавно поделился семейной находкой: он обнаружил архитектурные рисунки своего деда с видами Ленинграда, датированные 1937 годом. Дед Хабенского был архитектором и после войны занимался восстановлением Севастополя.