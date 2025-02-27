«Надо скорее искать с кем загнездоваться»: Стас Пьеха рассказал о планах на семью

Певец Стас Пьеха выступил с живым концертом в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артист рассказал о своем сольном шоу и порассуждал о семье.

9 марта исполнитель хита «На ладони линия» выступит перед зрителями со своей концертной программой «Семь Я». Ведущие шоу поинтересовались, с чем связано такое название.

«Просто «Семь я». Поющий в разных жанрах Стас Пьеха. Я никогда себя не ассоциировал с одним музыкальным жанром. Всегда хотел уйти в панк-рок или классику, инди-рок, эстраду, чего только не было. Подумал, что нужно как-то все это объединить», – поделился звезда.

Стас напомнил о том, что недавно закончился год семьи. По словам мужчины, для него все только начинается.

«У меня еще большие планы на будущее. Недавно на концерте я сказал, что мне сейчас сорок с чем-то, еще столько лет пройдет, и я буду неликвидный. Надо скорее искать с кем загнездоваться. Условно, когда мне будет 60 лет, спрос на меня, как на завидного жениха, будет меньше», – пошутил он.

Стас Пьеха исполнил в эфире «Авторадио» свои песни: «Думать о ней», «Уеду», «Дети Петра», «Темная полоса», «Она не твоя», «Не вставай на колени» и «На ладони линия».