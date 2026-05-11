«Надо придурка сыграть, и выходит Джигурда»: актёр раскрыл свой гонорар за съёмочный день

Об этом артист рассказал в эфире «Шоу Воли».

Никита Джигурда прославился благодаря ярким эпизодическим ролям в кино и телесериалах, а также эпатажному поведению на публике. Актёр не раз становился героем светских скандалов и откровенно делился подробностями личной жизни.

В интервью Джигурда рассказал о съёмках в историческом сериале «Княгиня Ольга» и подчеркнул, что его ставка была самой высокой среди всех участников проекта. Актёр получил 3 миллиона рублей за один съёмочный день. По его словам, продюсеры приглашают его для создания запоминающихся образов в ярких эпизодах.

«Меня приглашают для ярких эпизодов. Надо какого-то придурка сыграть, и выходит Джигурда!» — поделился артист.

Откровения Джигурды заставили ведущего Павла Волю и его нового соведущего рэпера Джигана растеряться. Актёр в свойственной ему манере громко делился подробностями не только о доходах, но и о личной жизни на юмористическом проекте.

Напомним, Никита Джигурда состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Пара неоднократно попадала в центр внимания СМИ благодаря эпатажному поведению артиста.