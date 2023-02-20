«Надо искать причины в самом Костомарове»: почему медики невиновны в трагедии с фигуристом

В последнее время все внимание публики приковано к Роману Костомарову. 10 января стало известно о госпитализации мужчины с пневмонией, и уже больше месяца он отчаянно борется за свою жизнь. Ситуация настолько серьезная, что Олимпийскому чемпиону ампутировали конечности. После этого пользователи Сети распространили слух: в трагедии фигуриста виноваты врачи, и это именно они «запустили» болезнь Романа. В эксклюзивной беседе с изданием «КП» Юрий Антонов поделился своим мнением на этот счет.

Певец заявил, что он пристально следит за новостями о Костомарове. Однако, по мнению артиста, обвинять только медиков не стоит, поскольку публика до сих пор не знает всех деталей заболевания Олимпийского чемпиона.

«Надо искать причины в самом Костомарове. У каждого свой организм. Надо знать все обстоятельства. Очень сочувствую ему, но, думаю, дело не во врачах», — высказался Антонов.

Ранее врач-нефролог Коробкина назвала причину всех осложнений Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.