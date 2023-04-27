«Надо гулять и заниматься сексом»: в Сети обсуждают измены Павла Прилучного молодой жене

Павел Прилучный и Зепюр Брутян считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Молодые люди стали главными ньюсмейкерами, сыграв внезапную свадьбу летом 2022 года. Долгое время в Сети говорили про беременность Зепюр, однако ни девушка, ни ее супруг никак не реагировали на эти домыслы. И все же в феврале 2023 года Брутян поделилась фотографией с округлившимся животом, подтвердив свое интересное положение. После этого все стали пророчить счастливое будущее звездной паре, однако некоторые звезды шоу-бизнеса придерживаются иного мнения. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев предрек проблемы молодым людям.

По мнению мужчины, счастье Зепюр закончится тогда, когда она родит ребенка. Свою позицию он объяснил тем, что девушка потеряет привлекательность для Павла, поэтому актер начнет ей изменять.

«Прощай, былая упругость формы. А Павлику надо гулять, заниматься сексом, а она тут при чем?» — высказался Солнцев.

Кроме того, вспомнил Рустам и брак Прилучного с Муцениеце. Он считает, что в далеком прошлом Агата «тоже радовалась, а потом горько плакала». Все это Солнцев объясняет многочисленными изменами актера.

Ранее Солнцев высказался об уходе Дмитрия Диброва с ТВ и высмеял его за поплывшее лицо. Подробности читайте в этой статье.