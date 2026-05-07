«Надо ещё дожить до свадьбы»: в центре Москвы погибла 34-летняя актриса из клипа HammAli & Navai

Ксения Добромилова стала известна благодаря главной роли в клипе музыкального дуэта HammAli & Navai «Девочка-война». Помимо актёрской карьеры, она занималась профессиональной фотографией и пела.

Трагедия произошла вечером 5 мая. Ксения снимала байкеров во время мотосходки в центре Москвы. Один из участников выставил мотоцикл на заднее колесо, выполняя трюк, но потерял управление и врезался в девушку.

Добромилова получила открытую черепно-мозговую травму.

Она скончалась в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Водитель мотоцикла был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. По данным источников, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам близких, незадолго до гибели Ксения разговаривала с матерью о предстоящей свадьбе.

«Надо ещё дожить до свадьбы», — сказала она в последней беседе с мамой.

Уже на следующий день, 6 мая, на месте трагедии появился стихийный мемориал. Неравнодушные люди приносили гвоздики и розы в память об ушедшей актрисе. Похороны Ксении Добромиловой запланированы на 7 мая.