«Надо быть вежливее»: Иосиф Пригожин осудил поведение Ирины Аллегровой по отношению к прессе

Иосиф Пригожин осудил Ирину Аллегрову за грубое отношение к журналистам.

55-летний продюсер высказался о поведении певицы, которое она показала на международном музыкальном конкурсе «Новая волна» по отношению к прессе. Сам Иосиф не раз заявлял о том, что он не любит публичные скандалы и конфликты звезд. Особенно Пригожин не понимает, когда коллеги по цеху начинают срывать злобу на журналистов.

Супруг Валерии сообщил, что видел общение Аллегровой с людьми, которые хотели взять у нее интервью. Однако артистка была возмущена вниманием к своей персоне, поэтому попросила в грубой форме от нее отвязаться и не снимать на камеру.

Иосиф же считает, что все публичные люди должны уважительно относиться к СМИ.

«По-моему, это неправильно. Если артист приходит на мероприятие и знает, что там будет огромное количество прессы, надо быть готовым к этому. Надо быть вежливее. Конечно, это ее право — так себя вести. Надо было тогда ходить по каким-то закрытым помещениям, чтобы ее никто не видел», — сообщил Пригожин в беседе с изданием Mk.ru.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин рассказал о реакции обманутой мошенниками певицы Ларисы Долиной на предложение о помощи.