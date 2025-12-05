«Надо было выбирать»: Зоя Бербер объяснила, почему ушла из театра

Популярная актриса кино и телеведущая Зоя Бербер стала гостьей шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Звезда сериала «Реальные пацаны» пришла в студию не одна – вместе с ней была дочь Надя.

«Мы с Надюшей сегодня у вас в гостях, это очень здорово, потому что в последнее время мы как раз подсели на Детское радио», – призналась актриса Веснушке и Кипятоше.

Зоя Бербер рассказала о культовом сериале «Реальные пацаны», который снимался 14 лет и, казалось бы, завершился. Но создатели сделали сюрприз поклонникам и артистам и объявили, что будет еще один сезон. В этом проекте, кстати, успела сняться и маленькая Надя. Когда речь зашла о новом фильме «Маша и Медведи», где Зоя сыграла маму главных героев, выяснилось, что Надя даже не знала, что мама участвует в этой картине.

«Она вообще не говорила, что снималась в этом фильме», – удивила слушателей юная гостья.

Зоя отреагировала с юмором: «Вот, что называется, сапожники без сапог. А в этот раз был бы сюрприз».

Актриса призналась, что с удовольствием играет роли мам в кино. «Сыграть маму – прошу простить меня моих коллег, – это нужно определенно иметь внутреннюю, что ли, теплоту, особое отношение ко всему этому», – считает Зоя Бербер. «Дома она настоящая мама, вкусно готовит, помогает даже с уроками, она со мной проводит время», – похвалила маму Надя.

В игровом формате «Как хорошо вы знаете друг друга» актриса и ее дочь поделились забавными подробностями своей жизни. Надя честно призналась, что больше всего не любит делать домашние задания и проходить русский язык. Зато идеальный завтрак для девочки – это блинчики или оладья с бананом, приготовленные мамой дома. Самое вкусное блюдо, которое готовит Зоя, по мнению дочери, – геркулесовая каша.

Актриса также рассказала, что моментально распознает, когда ребенок говорит неправду.

«Вот как мамы понимают, что вранье? Там вот прям в ухе что-то свистеть начинает, и ты задаешь контрольный вопрос. Если на контрольный вопрос было второе вранье, ну все. Мама кипит», – поделилась Зоя.

Самое страшное наказание для Нади – это когда мама забирает телефон. Зато актриса высоко ценит самостоятельность дочери: девочка сама делает домашние задания и очень хорошо учится в школе. Она любит танцевать, рисовать и петь, в прошлом году стала солисткой – играет на укулеле. Надя учит французский язык и продемонстрировала свои знания в прямом эфире.

Отвечая на вопросы слушателей Детского радио, Зоя Бербер рассказала, что лишь временно ушла из театра ради семьи. У актрисы теперь двое детей – помимо Нади, есть полуторагодовалый сын Максим Максимович.

«Надо было выбирать. Либо театр, либо малыши-карандаши. Кому больше времени дать. И я выбрала детишек. Они подрастут, и я вернусь», – объяснила актриса свое решение в эфире шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей».