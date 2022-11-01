Надежда Кадышева перестала гастролировать и начала зарабатывать миллионы
Театр «Золотое кольцо» оправдывает свое название.
Русский музыкальный фольклор, на котором народная артистка России Надежда Кадышева сделала себе имя и карьеру, на рубеже веков был популярен, в основном, за рубежом.
Записи выступлений попадали в Россию из Западной Европы и Японии.
В 2005 в Москве открылось роскошное здание Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо», продолжались и гастроли.
С прошлого года все зарубежные турне Кадышевой прекратились, пошли слухи о болезни артистки.
Однако сын и концертмейстер певицы Григорий Костюк уверяет, что его мама жива и здорова.
Косвенным доказательством семейного благополучия являются размеры доходов театра: 107 млн рублей за 2021 год, десятая часть которых составила чистую прибыль Надежды Кадышевой и ее супруга Александра Костюка.
Правда, в репертуаре Национального театра отнюдь не только выступления фольклористов.
Тем не менее, 12 ноября заведение анонсирует встречу с Кадышевой. Она называется «Я желаю счастья!»
ФОТО: East News