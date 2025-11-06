Надежда Кадышева отказалась выступать в новогоднюю ночь, выбрав семью. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица Надежда Кадышева планирует выступать вместе с коллективом в предновогодние дни, однако в саму праздничную ночь она отказывается от корпоративов, рассказал источник. По информации журналистов, певица хочет встретить Новый год в кругу семьи.

«Что касается самой обсуждаемой звезды годы — Надежды Кадышевой, то у нее концерты, съемки и корпоративы в ноябре и декабре. А вот в новогоднюю ночь ее пока петь не уговорили — хочет отмечать в кругу семьи», — объяснил информатор.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Надежда Кадышева появится в «Голубом огоньке» на Первом канале. Кроме того, гонорар певицы для частных выступлений в декабре составляет 12 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что популярность Надежды Кадышевой может снизиться из-за сына.