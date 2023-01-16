Надежда Бабкина впервые показала фото своего любимого мужчины

Народная артистка впервые опубликовала фото одного из самых дорогих мужчин в своей жизни.

Им оказался её сын от первого брака высокий светловолосый красавец 46-летний Данила. В честь дня рождения, певица решила показать кадр из личного архива, где маленький Даня лежит у неё на руках.

«Мой единственный и любимый сын», — подписала фото артистка.

Данила не пошел по стопам матери, а сделал себе карьеру на телевидении, выступая в качестве ведущего и гостя всевозможных ток-шоу.

Отец Дани - Владимир Заседателев известен куда менее своей звездной супруги. Поэтому и фамилия мальчика досталась мамина.

Заседателев был барабанщиком, выступающим в составе нескольких ВИА.

С Бабкиной он развелся из-за того, что не смог сохранить ей верность. «Впервые муж изменил мне, когда я еще была беременна Данилой», - как-то признавалась певица в интервью.