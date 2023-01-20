Надежда Ангарская: «Налог на роскошь? Я счастлива!»

Никто не любит «писем счастья» от Федеральной службы по налогам и сборам.

А вот бывшая участница Comedy Woman, телеведущая Надежда Ангарская, получив уведомление о необходимости заплатить налог на роскошь – обрадовалась.

«Вы в шоке? А я счастлива. У меня есть что-то роскошное, у меня роскошная жизнь»! – остроумно прокомментировала она ситуацию в соцсетях.

Напомним, после расставания с иорданским композитором Раедом Бани, Ангарская сама растит и воспитывает сына, занимается разработкой собственной коллекции одежды для полных женщин и, помимо выигранной в 2020 году в реалити-шоу квартиры в Москве, построила небольшой, но импозантный загородный дом, где выращивает овощи и фрукты.

Автомобиля, который бы стоил выше 15 млн рублей, у Надежды не замечено. Впрочем, последнее шоу, в котором артистка засветилась в 2022 году, называлось «Возможно все».

Так что и с налогом на роскошь у Ангарской все возможно.