«Надеюсь, однажды получится»: Бурак Озчивит из «Великолепного века» поделился мечтой о России

Озчивит стал известен благодаря роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Актёр также снялся в проектах «Чёрная любовь» и «Королёк — птичка певчая».

Признание звезда сделала во время очередного гастрольного визита в Россию. Озчивит регулярно приезжает в нашу страну и пользуется большой популярностью у российских зрителей.

«Мы часто приезжаем в Россию, но, к сожалению, мне пока не удалось продвинуться в плане изучения языка. Сложно! Надеюсь, однажды получится выучить русский язык», — поделился актёр.

Бурак отметил, что хочет наладить более тесную связь с российской аудиторией через изучение языка.

Накануне артист отпраздновал седьмой день рождения старшего сына Карана. Озчивит опубликовал редкое семейное фото с женой, актрисой Фахрие Эвджен, и двумя сыновьями. Артист посвятил именинику трогательный пост в соцсети.

Напомним, Бурак и Фахрие познакомились на съёмках сериала «Королёк — птичка певчая». Пара начала встречаться в 2015 году, а летом 2017-го официально зарегистрировала брак. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей.

