«Надеваю маску»: после ареста брата звезда «Ворониных» заговорила об алкоголе и валерьянке

В последнее время все внимание публики приковано к Екатерине Волковой. Не так давно появилась информация о том, что ее брата задержали в США по подозрению в убийстве эмигрантов из РФ. Звезда «Ворониных» лишь один раз прокомментировала ситуацию и заявила, что это — чудовищная ошибка, вот почему она старается сейчас во всем разобраться. Екатерина продолжает пользоваться социальными сетями и появляться с улыбкой на лице перед подписчиками. Однако в один момент она не сдержалась и все-таки заговорила о пережитом стрессе.

По словам Волковой, кто-то пытается найти успокоение в алкоголе, валерьянке, а кто-то — предпочитает скрывать свою боль и отдалиться от окружающих. К числу последних Екатерина отнесла и себя.

«Я надеваю маску, потому что она помогает мне держаться на плаву. Моя психика так защищается: могу спокойно пошутить на похоронах», — высказалась актриса.

К слову, журналисты из Woman.ru попытались связаться с Екатериной, чтобы взять у нее более подробный комментарий. Однако говорить на личные темы она категорически отказалась. По словам Волковой, для нее «это сложно».

Ранее адвокат объяснил, почему брат Волковой может не выйти на свободу из тюрьмы США. Подробности смотрите в этой статье.