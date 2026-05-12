Надела украшения Елизаветы II и Дианы: Кейт Миддлтон и принц Уильям открыли сезон приемов в Букингемском дворце

Уэльские устроили грандиозное чаепитие в саду королевской резиденции, открыв сезон официальных приемов от имени короля Карла III. Принц и принцесса вышли к гостям под музыку, следуя многолетним традициям британской монархии. Среди приглашенных были лидеры местных сообществ и государственные служащие.

На мероприятии также присутствовали близкие родственники королевской семьи — двоюродная сестра Уильяма Зара Тиндалл, его дядя принц Эдвард и тетя герцогиня Эдинбургская Софи.

Кейт Миддлтон выбрала для торжественного приема элегантный светлый наряд — приталенный белый жакет и легкую юбку в горошек в стиле Одри Хепберн. Образ дополнили бело-черная шляпка и клатч.

Особое внимание привлекли украшения принцессы. Она надела серьги-капельки из коллекции покойной королевы Елизаветы II и браслет, который прежде принадлежал принцессе Диане, матери Уильяма. Так Кейт почтила память обеих женщин, сыгравших ключевую роль в истории британской монархии.

Принц Уильям появился в классическом черном фраке с цилиндром, поддержав торжественный дресс-код.

Напомним, незадолго до этого, 25 марта 2026 года, Кейт Миддлтон присутствовала на церемонии вступления в должность архиепископа Кентерберийского Сары Маллали в графстве Кентербери. Садовая вечеринка стала очередным масштабным публичным мероприятием в расписании принцессы Уэльской.