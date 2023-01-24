«Начитаешься и уже сомневаешься»: Марина Газманова разоблачила собственного супруга
«Потрогала мускулы - свои»: молодая супруга Газманова встала на защиту 72-летнего артиста.
Фото: Екатерина Лызлова/ Starface.ru
Совсем недавно в Сети появились кадры нового клипа Олега Газманова на песню «Солдаты». На них 72-летний артист предстал с оголенным торсом, демонстрируя свою спортивную форму. Фолловеры усомнились в правдивости изображения и обвинили мужчину в использовании фотошопа. Узнав о травле супруга, Марина Газманова поспешила встать на его защиту.
По словам знаменитости, многим критикам нужно равняться на Олега, поскольку не каждый в таком возрасте может похвастаться стальным прессом. Вместо того, чтобы детально разглядывать Газманова, Марина предложила фолловерам заняться спортом и перестать «легализировать свою лень».
«Эй, жетлопресса, лупу доставайте, будем Газманова разглядывать: приклеил ли он бороду или нет. Быть в форме в 72 года — это большая сила воли! Потрогала бороду и мускулы — все свое. Начитаешься и уже сомневаешься», — высказалась супруга артиста.
Таким образом, Газманова поспешила всех убедить: спортивная фигура ее мужа — результат усердной работы над собой, а на фотошопа.
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