«Начитаешься и уже сомневаешься»: Марина Газманова разоблачила собственного супруга

Совсем недавно в Сети появились кадры нового клипа Олега Газманова на песню «Солдаты». На них 72-летний артист предстал с оголенным торсом, демонстрируя свою спортивную форму. Фолловеры усомнились в правдивости изображения и обвинили мужчину в использовании фотошопа. Узнав о травле супруга, Марина Газманова поспешила встать на его защиту.

По словам знаменитости, многим критикам нужно равняться на Олега, поскольку не каждый в таком возрасте может похвастаться стальным прессом. Вместо того, чтобы детально разглядывать Газманова, Марина предложила фолловерам заняться спортом и перестать «легализировать свою лень».

«Эй, жетлопресса, лупу доставайте, будем Газманова разглядывать: приклеил ли он бороду или нет. Быть в форме в 72 года — это большая сила воли! Потрогала бороду и мускулы — все свое. Начитаешься и уже сомневаешься», — высказалась супруга артиста.

Таким образом, Газманова поспешила всех убедить: спортивная фигура ее мужа — результат усердной работы над собой, а на фотошопа.

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