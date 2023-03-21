«Начались еще в 14 лет»: известный актер открыто рассказал об отношениях с Михалковым

Автор одной из самых успешных советских экранизаций Островского Александр Адабашьян – один из тех редких счастливчиков, кто многие годы находится в добрых отношениях с нынешним автором «Бесогона» Никитой Михалковым.

«Я подобрал к нему ключик много лет назад, - признается Адабашьян, – наши отношения начались еще в 14 лет или около того, сейчас нам по 77, значит, мы дружим уже более 60 лет».

Однажды Александр Артемович рассказал, что собирался стать художником, но познакомился с Никитой Михалковым, и жизнь его поменялась.

«Неоконченную пьесу для механического пианино» друзья создавали, специально поселившись вместе, на старой заброшенной усадьбе в Пущино.

Своей знаменитой ролью дворецкого в фильме Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» Адабашьян тоже обязан Михалкову.

Именно тот попросил об этом самого режиссера.

Сегодня Гордарик из сериала «Король и шут» по-прежнему любит Никиту Михалкова и регулярно смотрит «Бесогон».

«Ту позицию, которую занимает Никита Сергеевич, я поддерживаю», - заявляет Адабашьян.