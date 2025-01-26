«Начала слышать организм»: как Светлана Пермякова похудела на 6 кг за месяц

Актриса Светлана Пермякова раскрыла, как похудела на 6 килограммов за месяц.

Звезда сериала «Интернов» призналась, что ей пришлось изменить свой образ жизни для того, чтобы сбросить лишний вес. По словам Светланы, всего за месяц ей удалось достичь желаемого результата.

В личном блоге актриса рассказала, что привила себе новые привычки, которые помогают ей держать себя в форме, среди них оказались прогулки на свежем воздухе, правильный подход к питанию, спорт.

«Я решила, что больше не хочу откладывать заботу о себе. Прогулки на свежем воздухе стали ритуалом. Кажется, простая вещь, но именно она помогает чувствовать себя легче, бодрее и увереннее. Я изменила и свой подход к питанию. Вместо быстрых перекусов — овощи, рыба, орехи. Порции стали меньше. И я, действительно, начала слышать свой организм. Чувствую, что у меня все получится. Я только в самом начале пути», — радостно сообщила актриса.

Кроме того, Пермякова не стала скрывать, что принимает специальный медицинский препарат по назначению врача. По словам Светланы, данное лекарство помогает ей контролировать свой аппетит.

Также актриса призвала своих поклонников не забывать следить за собой и своим образом жизни, чтобы оставаться здоровой.

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