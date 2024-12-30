Опубликовано 30 декабря 2024, 12:321 мин.
Начала говорить, возвращается голос: Елена Кондулайнен пошла на поправку после инсульта
Mash: 66-летняя актриса Елена Кондулайнен начала говорить после инсульта.
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66-летняя актриса Елена Кондулайнен пошла на поправку после перенесенного инсульта. К ней возвращается голос.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, звезда начала говорить. Лечение не закончено – благодаря медикам голос приходи в норму.
Говорилось, что в сентябре актриса попала в больницу. У актрисы случился инсульт – отказала правая часть тела. На фоне этого начались проблемы с речью – парализовало голосовые складки и гортань.
В конце сентября Кондулайнен объявилась на отдыхе в Турции. Актриса утверждала, что здорова.