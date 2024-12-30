Начала говорить, возвращается голос: Елена Кондулайнен пошла на поправку после инсульта

66-летняя актриса Елена Кондулайнен пошла на поправку после перенесенного инсульта. К ней возвращается голос.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, звезда начала говорить. Лечение не закончено – благодаря медикам голос приходи в норму.

Говорилось, что в сентябре актриса попала в больницу. У актрисы случился инсульт – отказала правая часть тела. На фоне этого начались проблемы с речью – парализовало голосовые складки и гортань.

В конце сентября Кондулайнен объявилась на отдыхе в Турции. Актриса утверждала, что здорова.