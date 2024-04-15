На театр Надежды Бабкиной подали в суд

На театр певицы Надежды Бабкиной подали в суд. В иске с театра «Русская песня» требуют взыскать чуть более 72 тыс. рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы. Истцом является компания, выступающая подрядчиком в организации питании.

Точная сумма иска - 72 тыс. 553 рубля 46 копеек. Утверждается, что ответчик не выполнил обязательства по банковским договоренностям и обязательства при осуществлении расчетов.

Ранее дочь актрисы Марии Шукшиной Анна заявила о конфликте матери с сестрой по поводу рукописей отца. Говорилось, что родственницы готовятся встретиться в суде. Некогда рукописи принадлежали вдове, но та передала их Марии. Узнав об этом, Ольга захотела, чтобы тексты были у нее, но не сестра не собирается отдавать черновики. По мнению Анны Шукшиной, мира в их семье никогда не будет.