На свой день рождения Алла Пугачева останется без мужа

В Сети обсуждают трудовые будни российской примадонны в Израиле.

Видеосюжет, в котором Алла Борисовна пятится задом, пытаясь самостоятельно заснять клип о предстоящих гастролях Максима Галкина, вызвал в интернете настоящий переполох.

Суперзвезды, к у слугам которых до недавнего времени было едва ли не все российское телевидение, оказывается вынуждены обходиться без помощников. Судя по всему, на это просто не хватает средств.

На сегодняшний день единственным постоянным источником доходов звездной семьи остаются гонорары Галкина за свои выступления.

Максим уже предупредил, что в апреле будущего года отправится в очередные трудовые гастроли, и не сможет, как обычно, присутствовать на дне рождении супруги.

Alager com alager…

ФОТО: EAST NEWS