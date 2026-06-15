На следующий день после 35-летия: звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем скончалась от сердечного приступа

Как сообщают турецкие СМИ, адвокат семьи актрисы подтвердил информацию о произошедшем.

Эдже Иртем родилась в 1991 году в Сивасе. Она получила образование в Университете Яшар и стала известна благодаря ролям в турецких сериалах, самым популярным из которых стал «Клюквенный щербет».

Трагедия случилась утром в доме актрисы в Анкаре. Эдже почувствовала себя плохо, когда мать находилась в соседней комнате. Женщина бросилась на помощь дочери и попыталась реанимировать её, но спасти артистку не удалось. Прибывшие врачи также не смогли помочь.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Полиция работает на месте происшествия и выясняет все обстоятельства трагедии.

Семья актрисы воздерживается от комментариев и просит уважать их горе. «Мы очень грустим, пусть все будут здоровы… Ведь сегодня мы проснулись с очень печальными новостями», — написали турецкие СМИ.