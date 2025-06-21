«На сцену ее вывозили в коляске»: тяжелобольная Валентина Талызина до последнего выходила на сцену

21 июня стало известно о смерти звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной. Коллега актрисы Ольга Анохина, которая играла вместе с ней в Театре имени Моссовета, в беседе с mk.ru рассказала о последних ролях артистки.

По словам Ольги Анохиной, которая служит в театре с 1970-х, она еще студенткой помнит Валентину Талызину, которая на тот момент уже была ведущей актрисой. Несмотря на возраст и заболевания, артистка до последнего продолжала выходить на сцену. Одной из ее заключительных работ в Театре имени Моссовета стал спектакль «Волки и овцы» по пьесе А.Н. Островского.

«Меня поразило то, как Валентина Илларионовна в столь преклонном возрасте проявила такую волю, что не только собрала команду единомышленников и нашла режиссера (Игоря Яцко), но и, что называется, „пробила“ эту историю, добилась постановки. Главная роль Талызиной в этом спектакле имела грандиозный успех, и, если бы на сцену ее не вывозили в коляске, можно было подумать, что она молода и здорова. Она там пела, шутила…» — заявила Ольга Анохина.

Коллега Валентины Талызиной отметила: несмотря на то, что постановка заканчивалась поздно, «завороженные» зрители не уходили.

Актриса призналась, что во время совместной работы она пыталась понять, что «какая силища» и «человеческая мощь» сокрыта в коллеге. Также Валентина Талызина воплотила на сцене театра образ Старой Графини в постановке «Пиковая дама» по повести А.С. Пушкина. По словам Ольги Анохиной, эта роль народной артистки РСФСР «снова имела небывалый успех».

Собеседница издания подчеркнула: на фоне «внутренней сути» и «грандиозного русского характера» непростой характер и тяжелая судьба Валентины Талызиной «меркнут». Ольга Анохина заключила: «Она сохранила все: голос, лицо, всегда оставалась собой!»

Напомним, состояние звезды «Иронии судьбы» резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Сама Валентина Талызина не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра. 21 июня актриса ушла из жизни в возрасте 90 лет.

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