«На сцене вообще много чего мешает»: музыкант объяснил, зачем SHAMAN хватался за его гитару на концерте

Певец Явослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, удивил поклонников на концерте странным перформансом. Во время концерта он внезапно подбежал к музыканту и начал дергать гитарный переключатель.

Сам исполнитель хита «Встанем» никак не прокомментировал завирусившееся в Сети видео, поэтому на связь вышел гитарист из команды певца Артем Мачитадзе.

Он признался, что не читал комментарии, иначе «можно сойти с ума».

«Мне говорили, что „мы все переживали за гитариста“, в таком духе там, такие комментарии», — посмеялся Мачитадзе в беседе с Telegram-каналом «Подъем».

Он заверил, что на сцене артисты регулярно взаимодействуют на сцене, но подчеркнул, что в данном случае Ярослав не мешал ему играть.

«Гитаристу на сцене вообще много чего мешает, но это, так сказать, не мешает продолжать играть. То есть помехи какие-то происходят, какие-то вспышки, иногда вот взаимодействие между музыкантами. Так бывает, но не критично это, это не критичная помеха, — заверил Артем.