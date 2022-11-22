На премьере своего фильма Устинова впервые рассказала о трагедии в семье

В прошлые выходные в кинотеатре «Орарь» прошел премьерный показ фильма «Времена года зима» режиссёра Светланы Устиновой.

Это первый фильм Устиновой, как выяснилось, основан на печальном событии, произошедшем в ее семье.

«Фильм случился не просто так. Моя мама заболела болезнью Альцгеймера. Это не лечится. Мой дебют – это высказывание. Личная информация, которой мне очень важно с кем-нибудь поделиться», - рассказала Устинова после премьеры.

По словам актрисы, с мамой она общалась редко, поэтому не сразу поняла, что было причиной ее странных поступков. Диагноз маме актрисы поставили в 56 лет.

Устинова начала ухаживать за ней, разбираться в симптомах и вести дневник своих мыслей.

Полученный опыт и лег в основу первого фильма.