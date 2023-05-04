На похоронах Вячеслава Зайцева готовят провокацию

В полдень 4-го мая в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелкове прощаются со знаменитым художником-модельером Вячеславом Зайцевым.

Пожилой мужчина скоропостижно скончался в реанимации после того, как был госпитализирован из собственного загородного дома.

Как сообщает издание kp.ru, последние несколько лет модельер страдал от болезни Паркинсона, поэтому публике и журналистам старался не показываться.

Проводить коллегу по звёздному цеху в последний путь собрались многие знакомые из отечественной светской тусовки.

Среди них: Бедрос Киркоров, Сергей Зверев. Приехала с большим букетом белых роз и давняя подруга кутюрье — Надежда Бабкина.

Сообщается, что сотрудники дома моды имени Зайцева все как один начеку: опасаются провокации.

«Главное, чтобы различные сомнительные личности не устроили здесь скандал своими сомнительными заявлениями», — приводит издание цитату одного из экс-сотрудников.