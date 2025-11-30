На певицу МакSим подали в суд из-за долга по коммунальным услугам

МакSим задолжала почти 200 тысяч за коммунальные услуги. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По данным издания, артистка несколько месяцев подряд не оплачивала коммунальные счета сразу по двум своим московским объектам недвижимости, что в итоге привело к судебному разбирательству.

Основной долг сформировался по роскошной пятикомнатной квартире площадью около 300 квадратных метров, расположенной на 31-м этаже престижного жилого комплекса «Триумф-Палас» в Хорошевском районе столицы. Именно здесь набежала сумма почти до 200 тысяч рублей. Жилье, приобретенное певицей в 2014 году, сегодня оценивается примерно в 280 миллионов рублей.

Вторая задолженность куда скромнее — лишь 18 тысяч, однако и она стала частью иска. Речь идёт о 120-метровой трехкомнатной квартире в ЖК «Дом на Истринской», которая сейчас стоит около 52 миллионов рублей. Эту недвижимость Марина приобрела еще в 2010 году. Поскольку коммунальные платежи по обеим квартирам долгое время не поступали, управляющие компании обратились в суд.

При этом у певицы есть и третья квартира в столице — 67-метровое жилье на 26-м этаже все в том же «Триумф-Паласе». Оно было куплено еще в 2007 году и сейчас оценивается ориентировочно в 60 миллионов. По этой недвижимости задолженностей нет — платежи вносятся исправно.

Ранее мы писали о том, что певица МакSим поделилась кадрами подросших детей в важный для семьи день.