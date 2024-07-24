«На первом месте для него»: адвокат Добровинский раскрыл главную цель Яна Абрамова в суде с Алсу

Новый адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский обозначил его главную цель в суде с Алсу.

Развод бизнесмена с певицей стал одной из самых обсуждаемых тем не только в СМИ, но и среди звездных коллег, высказавших свою точку зрения насчет их расставания. Однако пара не может разойтись на доброй ноте, поэтому несколько месяцев уже продолжает посещать судебные разбирательства.

Бизнесмен нанял Александра Добровинского для защиты его приоритетов при разводе и разделе имущества с бывшей супругой.

Звездный адвокат заявил, что у Абрамова в приоритете только его дети, о которых он заботится, поэтому ему важно сохранить их здоровье.

«Он сказал, что на первом месте для него — спокойная жизнь детей, и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете», — рассказал Добровинский изданию StarHit.

Ранее мы писали о том, как отреагировали дети Алсу и Яна Абрамова на их развод.