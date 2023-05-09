На могилу Жанны Фриске 8 лет подряд приносит цветы таинственный незнакомец

На могилу Жанны Фриске восемь лет подряд приносит цветы таинственный незнакомец Бывшая солистка «Блестящих», любимая певица миллионов россиян Жанна Фриске скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью — раком головного мозга.

Похоронили певицу в Новокосине, на Николо-Архангельском кладбище близ родительского дома. В этом районе прошло детство Жанны, здесь же живет ее семья.

Могила артистки — культовое место на здешнем кладбище. Сотрудники портала Woman.ru недавно посетили место захоронения звезды.

Они пообщались с охранником кладбища, который сообщил, что к могиле «люди постоянно идут, и цветами она завалена». И подслушали, как две женщины, постоянные посетительницы кладбища, общаясь между собой, обмолвились: «Смотри, опять розы стоят. Их постоянно этот мужчина приносит».

Действительно, на фотографиях видно, что в каждой вазе стоят живые цветы. Но среди этих букетов, есть один особенный, составленный из одних роз.

Работники некрополя тоже подтверждают: раз в месяц, почти в один и тот же день, таинственный незнакомец приходит на могилу Жанны и приносит большой букет роз.

Кто этот неведомый поклонник — никому не известно.